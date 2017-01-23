CБУ вилучила ще 50 вантажівок, вкрадених у білоруського заводу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Співробітники Служби безпеки вилучили ще п’ятдесят вантажівок, через шахрайські дії вкрадені в Мінського автомобільного заводу. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці спільно з фахівцями підприємства-виробника виявили машини, що знаходилися у розшуку, на кількох автотранспортних підприємствах Миколаївської області.
Так, що у 2013 році комерційна структура уклала договір на постачання 150 вантажних автомобілів марки МАЗ та причепів до них вартістю понад п’ятнадцять мільйонів доларів США. Отримані вантажівки ділки перепродали іншим підприємствам, а одержані кошти зловмисники перевели у готівку з використанням підставних комерційних структур та привласнили.
У жовтні 2016 року співробітники спецслужби виявили сто вантажівок МАЗ у різних регіонах України.
Після проведення необхідних процедур право власності на автомобілі буде повернуто білоруському заводу.
Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні відкритому за ч.4 ст.190 (шахрайство) КК України