CБУ изъяла еще 50 грузовиков, украденных у белорусского завода
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Сотрудники Службы безопасности изъяли еще пятьдесят грузовиков, которые через мошеннические действия украдены у Минского автомобильного завода. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители совместно со специалистами предприятия-изготовителя обнаружили машины, находившиеся в розыске, на нескольких автотранспортных предприятиях Николаевской области.
Так, в 2013 году коммерческая структура заключила договор на поставку 150 грузовых автомобилей марки МАЗ и прицепов к ним стоимостью более пятнадцати миллионов долларов США. Полученные грузовики дельцы перепродали другим предприятиям, а полученные средства злоумышленники перевели в наличные с использованием подставных коммерческих структур и присвоили.
В октябре 2016 года сотрудники спецслужбы обнаружили сто грузовиков МАЗ в разных регионах Украины.
После проведения необходимых процедур право собственности на автомобили будет возвращено белорусскому заводу.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве открытом по ч.4 ст.190 (мошенничество) УК Украины