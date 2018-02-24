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CAS анулював результати росіянки Сергєєвої на Олімпіаді через допінг

CAS анулював результати росіянки Сергєєвої на Олімпіаді через допінг

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 лютого. УНН. Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував російську учасницю зимової Олімпіади-2018 бобслеїстку Надію Сергєєву, у допінг-пробі якої знайшли заборонений препарат, та анулював результати її виступу. Про це йдеться в повідомлення суду, передає УНН.

“Спортсменка (Надія Сергєєва — ред.) визнала порушення антидопінгових правил, вона дискваліфікована зі змагань у бобслеї серед жінок на Олімпіаді-2018 в Пхьончхані, а здобуті результати команди ОАР Сергєєва/Кочержова на цих змаганнях анульовані з усіма наслідками. Спортсменка відсторонена від участі на Олімпіаді-2018, її акредитацію буде відкликано, судова справа далі буде тривати до CAS між Міжнародною федерацією бобслею і скелетону і спортсменом після закінчення Ігор; Міжнародний олімпійський комітет (МОК) припиняє свою участь у цій справі”, — сказано у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Спортивний суд позбавив російську пару керлінгістів олімпійських медалей

Зазначимо, Н.Сергєєва разом з Анастасією Кочержовою посіла 12-е місце в змаганнях двійок на зимових Іграх-2018.

Як повідомляв УНН, у допінг-пробі учасниці зимових Олімпійських Ігор російської бобслеїстки Надії Сергєєвої виявили заборонений препарат. За інформацією Федерації бобслею Росії, йдеться про серцевий препарат, який входить в список заборонених.

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