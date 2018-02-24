CAS аннулировал результаты россиянки Сергеевой на Олимпиаде из-за допинга
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую участницу зимней Олимпиады-2018 бобслеистку Надежду Сергееву, в допинг-пробе которой нашли запрещенный препарат, и аннулировал результаты ее выступления. Об этом говорится в сообщение суда, передает УНН.
“Спортсменка (Надежда Сергеева — ред.) признала нарушение антидопинговых правил, она дисквалифицирована с соревнований в бобслее среди женщин на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, а результаты команды ОАР Сергеева/Кочержова на этих соревнованиях аннулированы со всеми последствиями. Спортсменка отстранена от участия в Олимпиаде-2018, ее аккредитацию будет отозвано, судебное дело дальше будет продолжаться до CAS между Международной федерацией бобслея и скелетона и спортсменом после окончания Игр; Международный олимпийский комитет (МОК) прекращает свое участие в этом деле”, — сказано в сообщении.
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Отметим, Н.Сергеева вместе с Анастасией Кочержовой заняла 12 место в соревнованиях двоек на зимних Играх-2018.
Как сообщал УНН, в допинг-пробе участницы зимних Олимпийских Игр российской бобслеистки Надежды Сергеевой обнаружили запрещенный препарат. По информации Федерации бобслея России, речь идет о сердечном препарате, который входит в список запрещенных.