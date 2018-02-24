CAS аннулировал результаты россиянки Сергеевой на Олимпиаде из-за допинга

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59864 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 72219 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 75090 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106276 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100077 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104369 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111369 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117061 просмотра

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9 марта, 17:47 • 122755 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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CAS аннулировал результаты россиянки Сергеевой на Олимпиаде из-за допинга

CAS аннулировал результаты россиянки Сергеевой на Олимпиаде из-за допинга

Киев  •  УНН

 • 8400 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую участницу зимней Олимпиады-2018 бобслеистку Надежду Сергееву, в допинг-пробе которой нашли запрещенный препарат, и аннулировал результаты ее выступления. Об этом говорится в сообщение суда, передает УНН.

“Спортсменка (Надежда Сергеева — ред.) признала нарушение антидопинговых правил, она дисквалифицирована с соревнований в бобслее среди женщин на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, а результаты команды ОАР Сергеева/Кочержова на этих соревнованиях аннулированы со всеми последствиями. Спортсменка отстранена от участия в Олимпиаде-2018, ее аккредитацию будет отозвано, судебное дело дальше будет продолжаться до CAS между Международной федерацией бобслея и скелетона и спортсменом после окончания Игр; Международный олимпийский комитет (МОК) прекращает свое участие в этом деле”, — сказано в сообщении.

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Отметим, Н.Сергеева вместе с Анастасией Кочержовой заняла 12 место в соревнованиях двоек на зимних Играх-2018.

Как сообщал УНН, в допинг-пробе участницы зимних Олимпийских Игр российской бобслеистки Надежды Сергеевой обнаружили запрещенный препарат. По информации Федерации бобслея России, речь идет о сердечном препарате, который входит в список запрещенных.

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