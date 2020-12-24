Бюджетний комітет погодив виділити 1,4 млрд грн на вакцини проти COVID-19

"Щойно Бюджетний комітет ВР узгодив виділення 1,4 млрд грн з Держбюджету-2020 на закупівлю вакцини проти COVID-19. Не дарма ми піднімали цю тему на всіх рівнях", - написав Гончаренко.

Нагадаємо, перші партії вакцини від COVID-19 вже відправили до 27-ми країн ЄС, в найближчі дні вони прибудуть до місця призначення для старту вакцинації 27, 28 і 29 грудня.