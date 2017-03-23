Бюджетні установи купуватимуть послуги з утеплення будівель через систему Prozorro

“Головне завдання цього законопроекту — це щоб закупівля енергосервісних послуг запрацювала через нове законодавство про публічні закупівлі та через систему Prozorro. Ефект від цього законодавства дуже значний — це економія більш ніж 1 мільярда куб. м газу на рік і 8 мільярдів гривень видатків бюджетів. Ці зміни дозволять залучити майже 8 млрд дол. інвестицій в країну”, — сказав народний депутат Віктор Галасюк, представляючи цей законопроект.

Також він повідомив, що завдяки механізмам, які передбачає цей документ, школи, лікарні та інші бюджетні установи зможуть закуповувати енергосервісні послуги, наприклад, із термомодернізації будівель, що дозволить знизити витрати на опалення. При цьому компанія, яка буде проводити таку модернізацію, повертатиме свої інвестиції за рахунок одержання частини заощаджених на споживанні енергоносіїв грошей.

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“Згідно з цим законопроектом, в Україні запрацює механізм енергосервісної модернізації. Ми зможемо залучити в країну мільярди доларів без бюджетних вкладень в утеплення, термомодернізацію бюджетних установ, шкіл, лікарень, дитячих садочків”, — сказав він.