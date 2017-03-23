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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118630 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177631 просмотра

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129714 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124656 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117187 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Бюджетные учреждения будут покупать услуги по утеплению зданий через систему Prozorro

Бюджетные учреждения будут покупать услуги по утеплению зданий через систему Prozorro

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Бюджетные учреждения будут покупать услуги по утеплению зданий через систему Prozorro, а компании, которые будут проводить энергомодернизации получат гарантии возврата инвестиций. Это предусмотрено законопроектом "О внедрении новых инвестиционных возможностей, обеспечении прав и законных интересов субъектов хозяйственной деятельности для проведения масштабной энергомодернизации", который поддержали 228 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

"Главная задача этого законопроекта - это чтобы закупка энергосервисных услуг заработала через новое законодательство о публичных закупках и через систему Prozorro. Эффект от этого законодательства очень значительный - это экономия более 1 миллиарда куб. м газа в год и 8 миллиардов гривен расходов бюджетов. Эти изменения позволят привлечь почти 8 млрд долл. инвестиций в страну", - сказал народный депутат Виктор Галасюк, представляя этот законопроект.

Также он сообщил, что благодаря механизмам, которые предусматривает этот документ, школы, больницы и другие учреждения смогут закупать энергосервисные услуги, например, с термомодернизации зданий, что позволит снизить затраты на отопление. При этом компания, которая будет проводить такую ​​модернизацию, будет возвращать свои инвестиции за счет получения части сэкономленных на потреблении энергоносителей денег.

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"Согласно этому законопроекту, в Украине заработает механизм энергосервисной модернизации. Мы сможем привлечь в страну миллиарды долларов без бюджетных вложений в утепление, термомодернизации бюджетных учреждений, школ, больниц, детских садов", - сказал он.

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