Бюджетные учреждения будут покупать услуги по утеплению зданий через систему Prozorro
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Бюджетные учреждения будут покупать услуги по утеплению зданий через систему Prozorro, а компании, которые будут проводить энергомодернизации получат гарантии возврата инвестиций. Это предусмотрено законопроектом "О внедрении новых инвестиционных возможностей, обеспечении прав и законных интересов субъектов хозяйственной деятельности для проведения масштабной энергомодернизации", который поддержали 228 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
"Главная задача этого законопроекта - это чтобы закупка энергосервисных услуг заработала через новое законодательство о публичных закупках и через систему Prozorro. Эффект от этого законодательства очень значительный - это экономия более 1 миллиарда куб. м газа в год и 8 миллиардов гривен расходов бюджетов. Эти изменения позволят привлечь почти 8 млрд долл. инвестиций в страну", - сказал народный депутат Виктор Галасюк, представляя этот законопроект.
Также он сообщил, что благодаря механизмам, которые предусматривает этот документ, школы, больницы и другие учреждения смогут закупать энергосервисные услуги, например, с термомодернизации зданий, что позволит снизить затраты на отопление. При этом компания, которая будет проводить такую модернизацию, будет возвращать свои инвестиции за счет получения части сэкономленных на потреблении энергоносителей денег.
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"Согласно этому законопроекту, в Украине заработает механизм энергосервисной модернизации. Мы сможем привлечь в страну миллиарды долларов без бюджетных вложений в утепление, термомодернизации бюджетных учреждений, школ, больниц, детских садов", - сказал он.