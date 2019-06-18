Бюджетна декларація перебуває в секретаріаті уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Бюджетна декларація на 2020-2022 роки перебуває на розгляді в секретаріаті уряду. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр України — міністр економічного розвитку України Степан Кубів під час Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.
“По Бюджетній декларації Міністерство економічного розвитку 21 травня подало документ, Мінфін подав цей документ на 2020-2022 роки, проговорили на урядовій нараді, зараз знаходиться в секретаріаті Кабінету міністрів України”, — зазначив Кубів.
Нагадаємо, наприкінці травня віце-прем’єр-міністр Павло Розенко обіцяв, що уряд подасть бюджетну декларацію до Верховної Ради України в найближчі тижні.