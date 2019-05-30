Уряд готується подати бюджетну декларацію до Ради у найближчі тижні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Уряд подасть бюджетну декларацію до Верховної Ради України в найближчі тижні. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в кулуарах парламенту після голосування за відставку прем’єра, передає кореспондент УНН.
"На сьогоднішній день, безумовно, йде підготовка бюджетної резолюції. В найближчі тижні вона буде направлена до Верховної Ради України", - зазначив Розенко.
За його словами, також уряд готовий відзвітуватись за рік свої діяльності, і саме парламент має вирішити, коли це відбудеться.
Нагадаємо, більшість народних депутатів України не підтримали проект постанови про відставку Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.