Бюджетная декларация находится в секретариате правительства

“По Бюджетной декларации Министерство экономического развития 21 мая подало документ, Минфин подал этот документ на 2020-2022 годы, проговорили на правительственном совещании, сейчас находится в секретариате Кабинета министров Украины”, — отметил Кубов.

Напомним, в конце мая вице-премьер-министр Павел Розенко обещал, что правительство подаст бюджетную декларацию в Верховную Раду Украины в ближайшие недели.