Бюджетная декларация находится в секретариате правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Бюджетная декларация на 2020-2022 годы находится на рассмотрении в секретариате правительства. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины — министр экономического развития Украины Степан Кубов во время Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
“По Бюджетной декларации Министерство экономического развития 21 мая подало документ, Минфин подал этот документ на 2020-2022 годы, проговорили на правительственном совещании, сейчас находится в секретариате Кабинета министров Украины”, — отметил Кубов.
Напомним, в конце мая вице-премьер-министр Павел Розенко обещал, что правительство подаст бюджетную декларацию в Верховную Раду Украины в ближайшие недели.