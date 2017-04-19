Бюджет участі України в Каннському кінофестивалі – 80 тис. євро

“Загальний бюджет цьогорічної участі України в кінофестивалі склав приблизно 80 тисяч євро. З них Держкіно надає 300 тисяч гривень, які повністю підуть на оренду приміщення павільйону. Це приблизно 15% загального кошторису. Все решта, з прийомом та вечіркою, сплачується нашими партнерами, тобто з приватних коштів”, — сказав П.Іллєнко.

Нагадаємо, голова Держкіно повідомив, що Україна буде представлена власним павільйоном на професійному майданчику Каннського кінофестивалю.