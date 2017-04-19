Бюджет участия Украины в Каннском кинофестивале – 80 тыс. евро

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 17071 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 77198 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139325 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110616 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112577 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109941 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102289 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103074 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149577 просмотра

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Бюджет участия Украины в Каннском кинофестивале – 80 тыс. евро

Бюджет участия Украины в Каннском кинофестивале – 80 тыс. евро

Киев  •  УНН

 • 9408 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Бюджет участия Украины в Каннском международном кинофестивале составляет 80 тыс. евро. Об этом сообщил на брифинге председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Илленко, передает УНН.

“Общий бюджет нынешнего участия Украины в кинофестивале составил примерно 80 тысяч евро. Из них Госкино предоставляет 300 тысяч гривен, которые полностью пойдут на аренду помещения павильона. Это примерно 15% от общей сметы. Все остальное, с приемом и вечеринкой, оплачивается нашими партнерами, то есть из частных средств”, - сказал Ф.Илленко.

Напомним, глава Госкино сообщил, что Украина будет представлена собственным павильоном на профессиональной площадке Каннского кинофестиваля.

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