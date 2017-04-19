Бюджет участия Украины в Каннском кинофестивале – 80 тыс. евро

“Общий бюджет нынешнего участия Украины в кинофестивале составил примерно 80 тысяч евро. Из них Госкино предоставляет 300 тысяч гривен, которые полностью пойдут на аренду помещения павильона. Это примерно 15% от общей сметы. Все остальное, с приемом и вечеринкой, оплачивается нашими партнерами, то есть из частных средств”, - сказал Ф.Илленко.

Напомним, глава Госкино сообщил, что Украина будет представлена собственным павильоном на профессиональной площадке Каннского кинофестиваля.