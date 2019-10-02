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Бюджет у вересні недоотримав понад 7% доходів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Доходи Державного бюджету України за вересень 2019 року становили 67,884 млрд грн, що на 5,320 млрд грн, або на 7,27% менше від планового показника на цей місяць. Про це свідчать дані Державної казначейської служби України, передає УНН.

Бюджет у вересні недоотримав понад 7% доходів

Водночас у вересні 2019 року доходи Державного бюджету були вищі проти показника аналогічного місяця минулого року на 662,3 млн грн, або на 0,99%.

За даними Держказначейства, доходи Державного бюджету у січні-вересні поточного року сягнули 739,68 млрд грн, що на 37,363 млрд грн, або на 4,81% нижче від планового показника на цей період.

У січні-вересні цього року доходи Держбюджету збільшилися на 64,895 млрд грн, або на 9,62% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Нагадаємо, бюджет недоотримав 60 млрд грн у зв'язку зі зміцненням гривні.

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