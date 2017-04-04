Бюджет столиці недоотримав близько 570 млн грн надходжень через “нелегалів” на ринку автогазу – В.Бондаренко

“Ми знаємо про те, що в місті розташовано біля 400 нелегальних пунктів продажу скрапленого газу та дизельного пального. Тільки за минулий рік за розрахунками експертів приблизно 569 млн грн недоотримано місцевим бюджетом столиці. Щодня приблизно півмільйона киян перебуває у небезпеці через можливість надзвичайних ситуацій на таких нелегальних модулях”, — сказав він.

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Також, за словами В.Бондаренка, меморандум, що був підписаний між КМДА, нафтогазовою асоціацією і провідними гравцями ринку, спрямований на усунення факторів ризику небезпеки для життя, здоров’я, майна киян, що виникли через діяльність нелегальних пунктів продажу скрапленого газу та дизельного пального.

“Це ще один крок, спрямований на наведення порядку у місті. Сьогодні ми об’єднуємо зусилля спільно із основними компаніями, які працюють не тільки на рикну столиці, але і на ринку України, для наведення порядку ліквідації і газових модулів і дизельного пального на території столиці”, — сказав він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, вчора, мер Києва Віталій Кличко та керівництво і члени “Нафтогазової Асоціації України” виступили зі спільною ініціативою та підписали меморандум про співпрацю у сфері усунення факторів небезпеки для життя, здоров’я, майна киян і гостей Києва, які створюються через діяльність нелегальних пунктів продажу скрапленого газу і дизельного пального, що розміщені в столиці.

Також нагадаємо, за словами експертів, нелегали ринку скрапленого газу зрозуміли, що більше поблажок до них не буде.