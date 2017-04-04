Бюджет столицы недополучил около 570 млн грн поступлений из-за "нелегалов" на рынке автогаза - В.Бондаренко

"Мы знаем о том, что в городе находится около 400 нелегальных пунктов продажи сжиженного газа и дизельного топлива. Только за прошлый год по расчетам экспертов примерно 569 млн грн недополучено местным бюджетом столицы. Ежедневно примерно полмиллиона киевлян находится в опасности из-за возможности чрезвычайных ситуаций на таких нелегальных модулях", - сказал он.

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Также, по словам В.Бондаренко, меморандум, подписанный между КГГА, нефтегазовой ассоциацией и ведущими игроками рынка, направленный на устранение факторов риска опасности для жизни, здоровья, имущества киевлян, которые возникли из-за деятельности нелегальных пунктов продажи сжиженного газа и дизельного горючего.

"Это еще один шаг, направленный на наведение порядка в городе. Сегодня мы объединяем усилия совместно с основными компаниями, которые работают не только на рыкну столицы, но и на рынке Украины, для наведения порядка ликвидации и газовых модулей и дизельного топлива на территории столицы ", - сказал он.

Напомним, как сообщал УНН, вчера, мэр Киева Виталий Кличко и руководство и члены "Нефтегазовой Ассоциации Украины" выступили с совместной инициативой и подписали меморандум о сотрудничестве в сфере устранения факторов опасности для жизни, здоровья, имущества киевлян и гостей Киева, которые создаются из-за деятельности нелегальных пунктов продажи сжиженного газа и дизельного топлива, расположенных в столице.

Также напомним, по словам экспертов, нелегалы рынке сжиженного газа поняли, что больше поблажек к ним не будет .