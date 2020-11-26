Бюджет-2021 ще будуть допрацьовувати у Кабміні, а у Раду внесуть завтра - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Кабінет міністрів України внесе доопрацьований держбюджет на 2021 рік у парламент завтра. Про це написав у Telegram нардеп Ярослав Железняк, передає УНН.
"Сам документ (держбюджет) насправді ще будуть доопрацьовувати в Кабміні, тому внесуть в Раду тільки завтра. І деталі з'являться теж завтра. І відлік 10-ти днів на ознайомлення депутатам перед голосуванням піде тільки з 27/11", - написав Железняк.
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Нагадаємо, Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні підтримав напрямок до Верховної Ради на друге читання проекту бюджету на 2021 рік.