Бюджет-2021 ще будуть допрацьовувати у Кабміні, а у Раду внесуть завтра - нардеп

"Сам документ (держбюджет) насправді ще будуть доопрацьовувати в Кабміні, тому внесуть в Раду тільки завтра. І деталі з'являться теж завтра. І відлік 10-ти днів на ознайомлення депутатам перед голосуванням піде тільки з 27/11", - написав Железняк.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні підтримав напрямок до Верховної Ради на друге читання проекту бюджету на 2021 рік.