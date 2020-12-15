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Бюджет-2021: Рада запізнюється з початком засідання вже на годину

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Засідання Верховної Ради України, яке мало стартувати о 16:00, станом на 17:00, досі не розпочалось, передає кореспондент УНН.

Бюджет-2021: Рада запізнюється з початком засідання вже на годину

Так, перерва до 16 години була оголошена близько 14:30, після того, як парламентарі ухвалили з поправками проект закону про внесення змін до Бюджетного кодексу.

Законопроект спрямований врегулювати питання, пов’язані з підготовкою проекту закону про Державний бюджет України на 2021 рік.

У той же час, нардепи під час голосування підтримали ряд поправок, не врахованих бюджетним комітетом, зокрема, щодо закупівлі ліків та акцизу пального — № 443, 419, 12, 41, 125, 132, 137, 440, 277 і 147. Також нардепи провалили голосування за ряд підтриманих комітетом поправок № 445-448.

Відзначимо, що за словами нардепів, Рада таким чином проголосувала дві взаємовиключні правки. Одна правка передбачає збереження 13,44% акцизу на паливо в загальних фондах бюджетів місцевого самоврядування на 1 рік, як тимчасовий захід, а друга — на постійній основі. При цьому друга правка не забирає це з доходів Держбюджету.

Після цього Разумков доручив Комітету з питань бюджету терміново зібратись для того, щоб “збалансувати” проект Бюджету на 2021 рік.

Як зазначив перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, народні депутати сьогодні до 18:00 підтримають проект закону про Державний бюджет на 2021 рік.

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