Бюджет-2018: 2,3 млрд грн пустять на тваринництво

За її словами, сьогодні більшу частину великої рогатої худоби (ВРХ) утримують господарства населення — майже 66%, і лише 34% припадає на сільськогосподарські підприємства.

“Це є стримуючим фактором для виробництва та експорту високоякісної яловичини. З метою розвитку галузі тваринництва в Україні необхідно працювати над її новою структурою. Тому розвиток тваринництва в Україні є одним із пріоритетних напрямків для Мінагрополітики”, — наголосила О.Трофімцева.

Вона зауважила, що за 9 місяців 2017 року експорт української мороженої яловичини збільшився у 1,9 рази та становив 21,6 тис. тонн. Також помітно зріс експорт української живої ВРХ — до 51 тис. голів за минулий рік. Головними імпортерами стали Азербайджан та Єгипет.

“При цьому, ми поки що майже не присутні в секторі охолодженої яловичини, який є найбільш привабливим з точки зору експорту. Наразі ми разом з іноземними колегами напрацьовуємо конкретні проекти в галузі відгодівлі ВРХ”, — додала чиновниця.

За її словами, найпривабливішими країнами для експорту української яловичини сьогодні є країни Близького та Середнього Сходу, країни Азії та інші. Уже зараз тривають переговори щодо експорту української замороженої яловичини до КНР. Також розпочато процес з отримання дозволу на постачання червоного м’яса до ринків Саудівської Аравії, Ізраїлю, Індонезії.

Трофімцева переконана, що експорт яловичини може стати механізмом запуску галузі в цілому.

Нагадаємо, раніше Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що сільгоспвиробники у 2018 році мають забезпечити країну якісною продукцією за помірними цінами.