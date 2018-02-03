Бюджет-2018: 2,3 млрд грн пустять на тваринництво
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У проекті Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік” Міністерством аграрної політики передбачено 2,3 млрд гривень на державну підтримку тваринництва. Про це повідомила заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева під час “Ukrainian beef congress”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу відомства.
За її словами, сьогодні більшу частину великої рогатої худоби (ВРХ) утримують господарства населення — майже 66%, і лише 34% припадає на сільськогосподарські підприємства.
“Це є стримуючим фактором для виробництва та експорту високоякісної яловичини. З метою розвитку галузі тваринництва в Україні необхідно працювати над її новою структурою. Тому розвиток тваринництва в Україні є одним із пріоритетних напрямків для Мінагрополітики”, — наголосила О.Трофімцева.
Вона зауважила, що за 9 місяців 2017 року експорт української мороженої яловичини збільшився у 1,9 рази та становив 21,6 тис. тонн. Також помітно зріс експорт української живої ВРХ — до 51 тис. голів за минулий рік. Головними імпортерами стали Азербайджан та Єгипет.
“При цьому, ми поки що майже не присутні в секторі охолодженої яловичини, який є найбільш привабливим з точки зору експорту. Наразі ми разом з іноземними колегами напрацьовуємо конкретні проекти в галузі відгодівлі ВРХ”, — додала чиновниця.
За її словами, найпривабливішими країнами для експорту української яловичини сьогодні є країни Близького та Середнього Сходу, країни Азії та інші. Уже зараз тривають переговори щодо експорту української замороженої яловичини до КНР. Також розпочато процес з отримання дозволу на постачання червоного м’яса до ринків Саудівської Аравії, Ізраїлю, Індонезії.
Трофімцева переконана, що експорт яловичини може стати механізмом запуску галузі в цілому.
Нагадаємо, раніше Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що сільгоспвиробники у 2018 році мають забезпечити країну якісною продукцією за помірними цінами.