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Бюджет-2018: 2,3 млрд грн пустят на животноводство

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. В проекте Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" Министерством аграрной политики предусмотрено 2,3 млрд гривен на государственную поддержку животноводства. Об этом сообщила заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева во время "Ukrainian beef congress", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По ее словам, сегодня большую часть крупного рогатого скота (КРС) удерживают хозяйства населения - почти 66%, и только 34% приходится на сельскохозяйственные предприятия.

"Это является сдерживающим фактором для производства и экспорта высококачественной говядины. С целью развития отрасли животноводства в Украине необходимо работать над ее новой структурой. Поэтому развитие животноводства в Украине является одним из приоритетных направлений для Минагрополитики", - отметила О.Трофимцева.

Она отметила, что за 9 месяцев 2017 года экспорт украинского мороженой говядины увеличился в 1,9 раза и составил 21,6 тыс. тонн. Также заметно вырос экспорт украинской живой КРС - до 51 тыс. голов за прошлый год. Главными импортерами стали Азербайджан и Египет.

"При этом, мы пока почти не присутствуем в секторе охлажденной говядины, который является наиболее привлекательным с точки зрения экспорта. Сейчас мы вместе с иностранными коллегами разрабатываем конкретные проекты в области откорма КРС", - добавила чиновница.

По ее словам, наиболее привлекательными странами для экспорта украинской говядины сегодня являются страны Ближнего и Среднего Востока, страны Азии и другие. Уже сейчас ведутся переговоры по экспорту украинской замороженной говядины в КНР. Также начат процесс по получению разрешения на поставку красного мяса на рынки Саудовской Аравии, Израиля, Индонезии.

О.Трофимцева убеждена, что экспорт говядины может стать механизмом запуска отрасли в целом.

Напомним, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что сельхозпроизводители в 2018 году должны обеспечить страну качественной продукцией по умеренным ценам.

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