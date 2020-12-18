Буславець розповіла про співпрацю з Францією в енергосфері
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Перша заступниця Міністра енергетики Ольга Буславець взяла участь у зустрічі, присвяченій обговоренню синхронізації об’єднаної енергосистеми України з європейською системою ENTSO-E під головуванням Віцепрем’єрки Ольги Стефанішиної, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міненерго.
Під час зустрічі Головний виконавчий директор французької компанії RTE International Ніколас Брем представив техніко-економічне дослідження проєкту будівництва електричних накопичувачів в Україні в контексті синхронізації ОЕС України до ENTSO-E. Для Міністерства енергетики синхронізація з ENTSO-E є однією з ключових стратегічних цілей на наступні 3 роки. Франція, в свою чергу, є одним з найбільш важливих партнерів України у цьому контексті, повідомили у пресслужбі Міненерго.
Також зазначається, що наразі Україна успішно виконує заплановані заходи, передбачені Угодою про синхронізацію української енергосистеми з європейською. Одним з ключових проектів в цьому контексті є будівництво систем накопичення. Вже в наступні 2 роки енергосистема потребуватиме принаймні 200 МВт такої потужності.
“Міністерство енергетики зробить все можливе для узгодження та ініціації потрібного законодавства, щоб проєкт Energy Storage став не лише технічно можливим, а й інвестиційно привабливим”, — підкреслила Буславець.
Керівництво RTE International і представники Посольства Франції в Україні та представники Міненерго окремо обговорили перспективні напрямки співпраці в енергетичному секторі.
Серед потенційних напрямків співпраці сторони приділили увагу таким:
— робота під напругою
— розвиток програмного забезпечення для оптимізації роботи енергосистеми
— впровадження систем управління енергосистемою
— координація на випадок аварійного відключення енергопостачання
— “розумні” та цифрові підстанції
— захист критичної інфраструктури і кібербезпека
Франція готова співпрацювати з Україною в проектах, які відповідають декільком критеріям: зокрема, вони мають відповідати потребам та інтересам українців, мають бути екологічними, прозорими та сприяти зближенню України та ЄС. У Міненерго, зі свого боку, запевнили міжнародних партнерів у повній підтримці таких критеріїв для реалізації спільних проектів, резюмували у Міненерго.