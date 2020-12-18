Буславець розповіла про співпрацю з Францією в енергосфері

Під час зустрічі Головний виконавчий директор французької компанії RTE International Ніколас Брем представив техніко-економічне дослідження проєкту будівництва електричних накопичувачів в Україні в контексті синхронізації ОЕС України до ENTSO-E. Для Міністерства енергетики синхронізація з ENTSO-E є однією з ключових стратегічних цілей на наступні 3 роки. Франція, в свою чергу, є одним з найбільш важливих партнерів України у цьому контексті, повідомили у пресслужбі Міненерго.

Також зазначається, що наразі Україна успішно виконує заплановані заходи, передбачені Угодою про синхронізацію української енергосистеми з європейською. Одним з ключових проектів в цьому контексті є будівництво систем накопичення. Вже в наступні 2 роки енергосистема потребуватиме принаймні 200 МВт такої потужності.

“Міністерство енергетики зробить все можливе для узгодження та ініціації потрібного законодавства, щоб проєкт Energy Storage став не лише технічно можливим, а й інвестиційно привабливим”, — підкреслила Буславець.

Керівництво RTE International і представники Посольства Франції в Україні та представники Міненерго окремо обговорили перспективні напрямки співпраці в енергетичному секторі.

Серед потенційних напрямків співпраці сторони приділили увагу таким:

— робота під напругою

— розвиток програмного забезпечення для оптимізації роботи енергосистеми

— впровадження систем управління енергосистемою

— координація на випадок аварійного відключення енергопостачання

— “розумні” та цифрові підстанції

— захист критичної інфраструктури і кібербезпека

Франція готова співпрацювати з Україною в проектах, які відповідають декільком критеріям: зокрема, вони мають відповідати потребам та інтересам українців, мають бути екологічними, прозорими та сприяти зближенню України та ЄС. У Міненерго, зі свого боку, запевнили міжнародних партнерів у повній підтримці таких критеріїв для реалізації спільних проектів, резюмували у Міненерго.