Буславець рассказала о сотрудничестве с Францией в энергосфере

Во время встречи Главный исполнительный директор французской компании RTE International Николас Брэм представил технико-экономическое исследование проекта строительства электрических накопителей в Украине в контексте синхронизации ОЭС Украины в ENTSO-E. Для Министерства энергетики синхронизация с ENTSO-E является одной из ключевых стратегических целей на следующие 3 года. Франция, в свою очередь, является одним из наиболее важных партнеров Украины в этом контексте, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Также отмечается, что в настоящее время Украина успешно выполняет запланированные мероприятия, предусмотренные Соглашением о синхронизации украинской энергосистемы с европейской. Одним из ключевых проектов в этом контексте является строительство систем накопления. Уже в следующие 2 года энергосистема потребует минимум 200 МВт такой мощности.

"Министерство энергетики сделает все возможное для согласования и инициации нужного законодательства, чтобы проект Energy Storage стал не только технически возможным, но и инвестиционно привлекательным", - подчеркнула Буславец.

Руководство RTE International и представители Посольства Франции в Украине и представители Минэнерго отдельно обсудили перспективные направления сотрудничества в энергетическом секторе.

Среди потенциальных направлений сотрудничества стороны уделили внимание таким:

- работа под напряжением

- развитие программного обеспечения для оптимизации работы энергосистемы

- внедрение систем управления энергосистемой

- координация на случай аварийного отключения энергоснабжения

- "умные" и цифровые подстанции

- защита критической инфраструктуры и кибербезопасность

Франция готова сотрудничать с Украиной в проектах, которые соответствуют нескольким критериям: в частности, они должны отвечать потребностям и интересам украинцев, должны быть экологичными, прозрачными и способствовать сближению Украины и ЕС. В Минэнерго, со своей стороны, заверили международных партнеров в полной поддержке таких критериев для реализации совместных проектов, резюмировали в Минэнерго.