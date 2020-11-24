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Буславець розповіла про довіру інвесторів до української енергетики

Буславець розповіла про довіру інвесторів до української енергетики

Київ • УНН

 • 10125 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Іноземний бізнес буде інвестувати в Україну, якщо будуть чіткі і однакові правила для всіх. Про це у ході Всеукраїнського онлайн-форуму "Енергозалежні регіони" розповіла перший заступник міністра енергетики Ольга Буславець, передає УНН.

Інвестори повинні почувати себе впевнено, наголосила вона.

"Міністерством за останні сім місяців, коли я була на посаді в.о. міністра енергетики, приділялося багато уваги саме відновленню довіри інвесторів ВДЕ ("зелена" енергетика - ред). Було досягнуто важкого компромісу в Меморандумі, він ліг в основу законопроекту, а потім в основу закону, який сьогодні працює", - зауважила вона.

Також Буславець наголосила на тому, що Міненерго всі свої зобов'язання виконало перед інвесторами в частині оплати, виробленої з відновлювальних джерел.

"За серпень, вересень і в жовтні місяці буде забезпечена 100% оплата, і всі ці розрахунки ми опублікуємо на сайті Міністерства енергетики", - додала вона.

Тільки виконання договорів сприятиме довірі інвесторів, вважає Буславець.

"І дійсно, ми повинні виконати всі зобов'язання для того, щоб інвестори мали довіру до влади, до України, що вони можуть тут реалізовувати свої бізнес-проекти і рухатися в тому напрямку, який собі намітили, і відчувати захист держави своїх інвестицій", - підсумувала вона.

Нагадаємо, Буславець на початку своєї каденції в.о. міністра енергетики пообіцяла досягти домовленостей з інвесторами у "зелену" енергетику про зниження тарифів. Обіцянку свою вона виконала: економія споживачів - близько 6 млрд грн щороку або 2 млрд євро до 2030 року. Водночас відновилися розрахунки держави з інвесторами. До підписання Меморандуму Україна виконувала свої зобов’язання перед ними лише на 5%, тепер - на 100%.

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