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01:40 • 21348 просмотра

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Буславец рассказала о доверии инвесторов к украинской энергетике

Буславец рассказала о доверии инвесторов к украинской энергетике

Киев  •  УНН

 • 10120 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Иностранный бизнес будет инвестировать в Украину, если будут четкие и одинаковые правила для всех. Об этом в ходе Всеукраинского онлайн-форума "Энергозависимые регионы" рассказала первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец, передает УНН.

Инвесторы должны чувствовать себя уверенно, подчеркнула она.

"Министерством за последние семь месяцев, когда я была в должности и.о. министра энергетики, уделялось много внимания именно восстановлению доверия инвесторов ВИЭ ("зеленая" энергетика - ред). Был достигнут тяжелый компромисс в Меморандуме, он лег в основу законопроекта, а затем в основу закона, который сегодня работает", - отметила она.

Также Буславец отметила, что Минэнерго все свои обязательства выполнило перед инвесторами в части оплаты, произведенной из возобновляемых источников.

"За август, сентябрь и в октябре будет обеспечена 100% оплата, и все эти расчеты мы опубликуем на сайте Министерства энергетики", - добавила она.

Только выполнение договоров будет способствовать доверию инвесторов, считает Буславец.

"И действительно, мы должны выполнить все обязательства для того, чтобы инвесторы имели доверие к власти, к Украине, что они могут здесь реализовывать свои бизнес-проекты и двигаться в том направлении, которое себе наметили, и чувствовать защиту государства своих инвестиций", - подытожила она.

Напомним, Буславец в начале своей каденции и.о. министра энергетики пообещала достичь договоренностей с инвесторами в "зеленую" энергетику о снижении тарифов. Обещание свое она выполнила: экономия потребителей - около 6 млрд грн ежегодно или 2 млрд евро до 2030 года. В то же время возобновились расчеты государства с инвесторами. До подписания Меморандума Украина выполняла свои обязательства перед ними лишь на 5%, теперь - на 100%.

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