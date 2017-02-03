Бургери, хот-доги і сосиски можуть викликають рак — ВООЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала список оброблених м’ясних продуктів, які можуть стати причиною розвитку ракових клітин в організмі, передає УНН з посиланням на дані організації.
Так, ґрунтуючись на результатах міжнародних досліджень, наукові співробітники стверджують, що шинка, бекон, салямі, бургери, хот-доги і сосиски викликають онкозахворювання.
“Перед продажем м’ясо коптять, солять. Після цього м’ясопродукт має такий же згубний вплив на організм, як алкоголь і тютюн”, — резюмують вчені.
Також “чорний список” продуктів поповнило свіже червоне м’ясо. Воно є повноцінним джерелом білків і необхідних вітамінів, заліза і цинку, але в той же час, продукт містить багато канцерогенних речовин.
Тому фахівці радять скоротити споживання такого м’яса до 20 г в день. У такому випадку, на їх думку, від раку можна убезпечити близько 20 тис. пацієнтів.
Нагадаємо, за даними американських вчених, за десять років рівень захворюваності на рак виріс більш ніж на третину.
Лікарі у свою чергу наголошують, що у випадку, якщо пацієнт звертається до лікаря на ранніх стадіях раку, то відсоток того, що він видужає повністю і повернеться до повноцінного життя на сьогодні надзвичайно високий.
Також нагадаємо, за словами директора Національного інституту раку Олени Колеснік, як партнерів держави у боротьбі з раком треба залучати приватні онкоцентри.
На переконання лікаря-онколога МЦ “Клініка Спіженка” Антона Шкіряка, основним принципом у лікуванні раку є мульдисциплінарний підхід.