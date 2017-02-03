Бургеры, хот-доги и сосиски могут вызывают рак - ВОЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Всемирная организация здравоохранения опубликовала список обработанных мясных продуктов, которые могут стать причиной развития раковых клеток в организме, передает УНН со ссылкой на данные организации.
Так, основываясь на результатах международных исследований, научные сотрудники утверждают, что ветчина, бекон, салями, бургеры, хот-доги и сосиски вызывают онкозаболевания.
"Перед продажей мясо коптят, солят. После этого мясопродукт имеет такое же пагубное влияние на организм, как алкоголь и табак ", - резюмируют ученые.
Также "черный список" продуктов пополнило свежее красное мясо. Оно является полноценным источником белков и необходимых витаминов, железа и цинка, но в то же время, продукт содержит много канцерогенных веществ.
Поэтому специалисты советуют сократить потребление такого мяса до 20 г в день. В таком случае, по их мнению, от рака можно обезопасить около 20 тыс. пациентов.
Напомним, по данным американских ученых, за десять лет уровень заболеваемости раком вырос более чем на треть.
Врачи в свою очередь отмечают, что в случае, если пациент обращается к врачу на ранних стадиях рака, то процент того, что он выздоровеет полностью и вернется к полноценной жизни сегодня чрезвычайно высок.
Также напомним, по словам директора Национального института рака Елены Колесник, как партнеров государства в борьбе с раком надо привлекать частные онкоцентры.
По мнению врача-онколога МЦ "Клиника Спиженко" Антона Шкиряка , основным принципом в лечении рака является мульдисциплинарний подход .