Бундесвер почав тестувати форму для вагітних жінок-солдатів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Міністерство оборони Німеччини почало тестування військової форми для вагітних жінок-солдатів. Про це повідомив бундесвер в понеділок, 29 травня, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
“Рішення створити військову форму та її польовий варіант для вагітних військовослужбовців було прийнято міністром оборони Німеччини Урсулою фон дер Ляйен ще в кінці 2015 року”, — йдеться в повідомленні.
З тих пір спеціальна команда займалася розробкою відповідних моделей, а тепер бундесвер повідомив про початок тестування, для якого були обрані 60 добровольців. Впровадження нового типу форми заплановано на 2018 рік.
Також варто зазначити, що наразі в бундесвері служать понад 20 тисяч жінок і близько 400 з них зараз вагітні.