Бундесвер начал тестировать форму для беременных женщин-солдат

“Решение создать военную форму и ее полевой вариант для беременных военнослужащих было принято министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен еще в конце 2015 года”, — говорится в сообщении.

С тех пор специальная команда занималась разработкой соответствующих моделей, а теперь бундесвер сообщил о начале тестирования, для которого были выбраны 60 добровольцев. Внедрение нового типа формы запланировано на 2018 год.

Также стоит отметить, что сейчас в бундесвере служат более 20 000 женщин и около 400 из них сейчас беременны.