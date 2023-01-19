Бундестаг не проголосував питання щодо передачі Leopard Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Народні депутати Бундестагу сьогодні, 19 січня, не проголосували щодо питання про передачу танків Leopard Україні. В офіційній заяві німецького парламенту наголошується, що більшість фракцій виступили проти, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що депутати Бундестагу не підтримали винесення на голосування пропозиції партії ХДС/ХСС про початок постачання танків Leopard в Україну.
Представники правлячої коаліції, до якої входять Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), партія "Союз-90"/"Зелені" та Вільна демократична партія (ВДП), наполягли на тому, щоби це питання передали на розгляд профільним комітетам парламенту.
Доповнення
Зазначимо, що раніше німецькі ЗМІ повідомили, що компанія Rheinmetall готова постачати Україні бойові танки Leopard 1, Leopard 2 та британську модель Challenger 1.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна неодмінно в майбутньому отримає бойову авіацію, далекобійні ракети, а також танки Leopard від Німеччини.
Газета The Wall Street Journal з посиланням на високопоставлених німецьких чиновників повідомляла, що Німеччина не дозволить союзникам відправляти танки Leopard німецького виробництва в Україну, щоб допомогти їй у відображенні російської агресії доти, доки США не погодяться відправити свої власні танки Abrams.