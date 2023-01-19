Бундестаг не проголосовал вопрос о передаче Leopard Украине

Детали

Сообщается, что депутаты Бундестага не поддержали вынесение на голосование предложения партии ХДС/ХСС о начале поставок танков Leopard в Украину.

Представители правящей коалиции, в которую входят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партия "Союз-90"/"Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП), настояли на том, чтобы этот вопрос передали на рассмотрение профильным комитетам парламента.

Дополнение

Отметим, что ранее немецкие СМИ сообщили, что компания Rheinmetall готова поставлять Украине боевые танки Leopard 1, Leopard 2 и британскую модель Challenger 1.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина непременно в будущем получит боевую авиацию, дальнобойные ракеты, а также танки Leopard от Германии.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных немецких чиновников сообщала, что Германия не позволит союзникам отправлять танки Leopard немецкого производства в Украину, чтобы помочь ей в отражении российской агрессии до тех пор, пока США не согласятся отправить свои собственные танки Abrams.