Було б катастрофою для всього світу: Джонсон про можливість переговорів України з рф

Цитата

«Є певна логіка у тій позиції, в якій ми опинилися, тому що зараз немає перемовин, немає пропозицій. путін навіть не пропонує переговори, й навіть якби була така пропозиція, я не бачу за яких обставин українці б погодилися на ці перемовини. З огляду на агресію, на тиранію, яка відбувається в Україні, подібні перемовини були б катастрофою для всього світу», - сказав Джонсон.

Доповнення

Раніше Президент України Зеленський заявляв, що наразі про переговори з росією й мови бути не може.

Зеленський також заявляв, що переговори з росією можливі лише в тому випадку, якщо російські війська залишать незаконно окуповану територію України.