Було б катастрофою для всього світу: Джонсон про можливість переговорів України з рф
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Проведення переговорів України з росією на даний момент було б катастрофою для всього світу. Таку думку висловив прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсон під час спільного брифінгу з Президентом Володимиром Зеленським в Києві, передає УНН.
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«Є певна логіка у тій позиції, в якій ми опинилися, тому що зараз немає перемовин, немає пропозицій. путін навіть не пропонує переговори, й навіть якби була така пропозиція, я не бачу за яких обставин українці б погодилися на ці перемовини. З огляду на агресію, на тиранію, яка відбувається в Україні, подібні перемовини були б катастрофою для всього світу», - сказав Джонсон.
Доповнення
Раніше Президент України Зеленський заявляв, що наразі про переговори з росією й мови бути не може.
Зеленський також заявляв, що переговори з росією можливі лише в тому випадку, якщо російські війська залишать незаконно окуповану територію України.