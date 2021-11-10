Бульмастиф, доберман, ротвейлер: затвердили перелік небезпечних порід собак
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Кабінет міністрів України затвердив перелік небезпечних порід собак, передає кореспондент УНН.
Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду в середу.
Деталі
До переліку входить 52 породи та метиси всіх зазначених порід, серед яких зокрема, Ротвейлер, Доберман, Вовкодав ірландський, Бульмастиф, Вівчарка голландська, Вівчарка грецька, Піт-бультер’єр американський.
Власники зазначених порід собак зобов'язані під час реєстрації або переєстрації укласти договір обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.
До слова
На Херсонщині поліцейському довелося застосувати табельну зброю, щоб врятувати від агресивних тварин трьох дітей.
А в Мирнограді, що на Донеччині, собаки напали на двох чоловіків, одного загризли на смерть. За цим фактом розпочато досудове розслідування.