Буковинські прикордонники знайшли літак Ан-2 з "перебитим" бортовим номером
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Сьогодні вночі на Буковині співробітники Держприкордонслужби, реалізовуючи інформацію оперативних співробітників відомства, виявили літак Ан-2 з "перебитим" бортовим номером. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Літак знаходився в полі на околиці одного з сіл Кельменецького району. Ані власника, ані пілота повітряного судна прикордонники не виявили.
У ході огляду прикордонники встановили, що бортовий номер літака замаскований під інший. Крім того, перевіряючи інформацію було з’ясовано, що заявок на проведення польотів в даному районі не надходило, а дозвіл на виліт літака з вказаним бортовим номером на польоти не надавався. До того ж відповідно до реєстру цивільних повітряних суден дане повітряне судно там не значиться.
Наразі за цим фактом повідомлено підрозділи СБУ та Нацполіції в Чернівецькій області. Проводяться заходи щодо встановлення власника літака та з’ясування всіх обставин. Також направлено повідомлення про виявлення ознак можливого кримінального правопорушення, передбаченого ст. 334 КК України (Порушення правил міжнародних польотів).
Як повідомляв УНН, КПВВ в зоні АТО тимчасово змінять режим роботи.