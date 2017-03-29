Буковинские пограничники нашли самолет Ан-2 с "перебитым" бортовым номером

Самолет находился в поле на окраине одного из сел Кельменецкого района. Ни владельца, ни пилота воздушного судна пограничники не обнаружили.

В ходе осмотра пограничники установили, что бортовой номер самолета замаскированный под другой. Кроме того, проверяя информацию было выяснено, что заявок на проведение полетов в данном районе не поступало, а разрешение на вылет самолета с указанным бортовым номером на полеты не предоставлялась. К тому же в соответствии с реестром гражданских воздушных судов данное воздушное судно там не значится.

По данному факту проинформировано подразделения СБУ и Нацполиции в Черновицкой области. Проводятся мероприятия по установлению владельца самолета и выяснения всех обстоятельств. Также направлено уведомление об обнаружении признаков возможного уголовного преступления, предусмотренного ст. 334 УК Украины (Нарушение правил международных полетов).

Как сообщал УНН, КПВВ в зоне АТО временно изменят режим работы.