Букмекери спрогнозували переможця Євробачення-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Більшість країн-учасниць уже визначилися з представниками, тож букмекери уже роблять ставки на ймовірних переможців та фаворитів престижного пісенного конкурсу, передає УНН з посиланням на Eurovisionworld.com.
На думку букмекерів, переможцем Євробачення-2018 найімовірніше стане Естонія з піснею La Forza Еліни Нечаєвої.
Друге місце прогнозують Болгарії, яка все ще не обрала свого представника, а замикає трійку лідерів Чехія з піснею Lie to Me Міколаса Джозефа.
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При цьому Білорусь, яку на Євробаченні представить українець ALEKSEEV, перебуває на 14 місці в рейтингу. Україна (Mеlovin - Under the Ladder) поки що розмістилася на 20 позиції.