Букмекеры предсказали победителя Евровидения-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Большинство стран-участниц Евровидения-2018 уже определились с представителями, поэтому букмекеры уже делают ставки на возможных победителей и фаворитов престижного песенного конкурса, передает УНН со ссылкой на Eurovisionworld.com.
По мнению букмекеров, победителем Евровидения-2018 скорее всего станет Эстония с песней La Forza Элины Нечаевой.
Второе место прогнозируют Болгарии, которая все еще не выбрала своего представителя, а замыкает тройку лидеров Чехия с песней Lie to Me Миколаса Джозефа.
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При этом Беларусь, которую на Евровидении представит украинец ALEKSEEV, находится на 14 месте в рейтинге. Украина (Mеlovin - Under the Ladder) пока разместилась на 20 позиции.