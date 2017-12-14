Букінгемський палац прибрали до новорічних свят
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. У Георгіївському залі Віндзорського замку у Великій Британії поставили шестиметрову ялицю, передає УНН з посиланням на The Royal Family.
“Різдво прийшло в Букінгемський палац!” — повідомили офіційні представники англійської королівської сім’ї і опублікували відеогід по святково прикрашеного палацу (парадні кімнати лондонській резиденції монархів традиційно прикрашають за два тижні до Різдва).
У Георгіївському залі Віндзорського замку поставили шестиметрову ялицю Нордмана, її прикрасили ялинковими іграшками у вигляді корони Британської імперії.
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