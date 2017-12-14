Букингемский дворец прибрали к новогодним праздникам

"Рождество пришло в Букингемский дворец!" - сообщили официальные представители английской королевской семьи и опубликовали видеогид по празднично украшенного дворца (парадные комнаты лондонской резиденции монархов традиционно украшают за две недели до Рождества).

В Георгиевском зале Виндзорского замка поставили шестиметровую пихту Нордмана, ее украсили елочными игрушками в виде короны Британской империи.

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