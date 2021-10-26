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“Будуть більш обережними у своїх заявах”: Ердоган передумав висилати послів 10 країн

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент Реджеп Тайіп Ердоган у понеділок заявив, що посли західних країн, яких він закликав вислати через їхню заяву щодо справи щодо ув'язненого бізнесмена, зробили крок назад і будуть більш обережними у своїх заявах. Про це пише УНН з посиланням на Daily Sabah.

“Будуть більш обережними у своїх заявах”: Ердоган передумав висилати послів 10 країн

Деталі

Зауваження Ердогана прозвучали після засідання Кабінету Міністрів, в ході якого посольства Сполучених Штатів та інших країн майже одночасно опублікували заяву в Twitter, заявивши, що вони будуть дотримуватися дипломатичної Конвенції, щоб не втручатися в справи приймаючої країни.

У минулі вихідні Ердоган заявив, що наказав оголосити посланців з 10 країн, включаючи США, Німеччину і Францію, “персоною нон грата” за заклик до звільнення Османа Кавали, турецького бізнесмена, ув’язненого за його передбачувану роль в протестах в парку Гезі в 2013 році і наступних заворушеннях, а також у спробі державного перевороту в 2016 році.

Також відзначається, що президент “позитивно сприйняв” заяви посольств США, Канади, Фінляндії, Швеції, Данії, Норвегії, Нової Зеландії, Нідерландів, Німеччини та Франції про те, що вони дотримуються статті 41 Віденської конвенції про дипломатичну діяльність.

Цитата

“Ми віримо, що ці посли, які виконали свої зобов’язання щодо статті 41 Віденської конвенції, тепер будуть більш обережними у своїх заявах”, — сказав Ердоган у телевізійних виступах після тригодинного засідання Кабінету міністрів у столиці Анкарі.

Нова заява “показує, що вони зробили крок назад від наклепів на нашу країну”, — сказав Ердоган.

“Ті, хто формував нашу країну так, як вони хотіли в минулому, запанікували, коли Туреччина виступила зі своєю позицією”, — додав він.

Він зобразив “обурливу” початкову заяву як прямий напад на судову систему і суверенітет Туреччини.
“Наш намір полягає не в тому, щоб створити кризу, а в тому, щоб захистити гідність нашої країни”, — сказав президент.

“Кожен, хто не поважає незалежність нашої країни і особливості нашої нації, незалежно від його титулу, не може бути прийнятий в цій країні”.

“Судова система Туреччини не підпорядковується нічиїм наказам”, — підкреслив Ердоган. “Моїм обов’язком як глави держави було дати необхідну відповідь на цю неповагу до членів нашої судової системи”.

За зауваженнями Ердогана послідувала Заява його головного помічника, який сказав, що Анкара не буде утримуватися від подальших дій проти західних посольств.

“Наше Міністерство закордонних справ вже дало необхідну відповідь цим іноземним представництвам і попередило їх про їх неприйнятну поведінку”, — сказав директор з комунікацій Туреччини Фахреттін Алтун.

“Наш уряд не буде ухилятися від будь-яких подальших кроків, щоб показати, що ми ніколи не поставимо під загрозу наш національний суверенітет”, — написав Алтун в Twitter.

Доповнення

Кавала і вісім інших обвинувачених в організації протестів в парку Гезі в 2013 році були виправдані за всіма звинуваченнями в лютому 2020 року, але апеляційний суд скасував це рішення в січні. Нещодавно суд постановив, що він залишиться у в’язниці до тих пір, поки не відбудеться слухання, призначене на 26 листопада, щоб визначити, чи буде він звільнений чи ні.

Кавалу також звинувачують у причетності до невдалої спроби державного перевороту в 2016 році. Ці звинувачення були об’єднані зі справою Гезі в лютому.

Нагадаємо

Раніше віцепрезидент Туреччини Фуат Октай звинуватив послів десяти країн, включаючи США, Німеччину і Францію, у втручанні в судові справи республіки через їхній заклик звільнити правозахисника Османа Кавалу.

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