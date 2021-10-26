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“Будут более осторожными в своих заявлениях”: Эрдоган передумал высылать послов 10 стран

Киев • УНН

 • 20013 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что послы западных стран, которых он призвал выслать из-за их заявления по делу о заключенном бизнесмене, сделали шаг назад и будут более осторожными в своих заявлениях. Об этом пишет УНН со ссылкой на Daily Sabah.

“Будут более осторожными в своих заявлениях”: Эрдоган передумал высылать послов 10 стран

Детали

Замечания Эрдогана прозвучали после заседания Кабинета Министров, в ходе которого посольства Соединенных Штатов и других стран почти одновременно опубликовали заявление в Twitter, заявив, что они будут придерживаться дипломатической Конвенции, чтобы не вмешиваться в дела принимающей страны.

В минувшие выходные Эрдоган заявил, что приказал объявить посланцев из 10 стран, включая США, Германию и Францию, “персоной нон грата” за призыв к освобождению империи Кавалы, турецкого бизнесмена, заключенного за его предполагаемую роль в протестах в парке Гёзы в 2013 году и последующих беспорядках, а также в попытке государственного переворота в 2016 году.

Также отмечается, что президент “положительно воспринял” заявления посольств США, Канады, Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии, Новой Зеландии, Нидерландов, Германии и Франции о том, что они придерживаются статьи 41 Венской конвенции о дипломатической деятельности.

Цитата

“Мы верим, что эти послы, которые выполнили свои обязательства по статье 41 Венской конвенции, теперь будут более осторожными в своих заявлениях”, — сказал Эрдоган в телевизионных выступлениях после трехчасового заседания Кабинета министров в столице Анкаре.

Новое заявление “показывает, что они сделали шаг назад от клеветы на нашу страну”, — сказал Эрдоган.

“Те, кто формировал нашу страну так, как они хотели в прошлом, запаниковали, когда Турция выступила со своей позицией”, — добавил он.

Он изобразил “возмутительное” начальное заявление как прямое нападение на судебную систему и суверенитет Турции.
“Наше намерение заключается не в том, чтобы создать кризис, а в том, чтобы защитить достоинство нашей страны”, — сказал президент.

“Каждый, кто не уважает независимость нашей страны и особенности нашей нации, независимо от его титула, не может быть принят в этой стране”.

“Судебная система Турции не подчиняется ничьим приказам”, — подчеркнул Эрдоган. “Моим долгом как главы государства было дать необходимый ответ на эту неуважение к членам нашей судебной системы”.

По замечаниям Эрдогана последовало Заявление его главного помощника, который сказал, что Анкара не будет воздерживаться от дальнейших действий против западных посольств.

“Наше Министерство иностранных дел уже дало необходимый ответ этим иностранным представительствам и предупредило их о их неприемлемое поведение”, — сказал директор по коммуникациям Турции Фахреттин Алтун.

“Наш правительство не будет уклоняться от любых дальнейших шагов, чтобы показать, что мы никогда не поставим под угрозу наш национальный суверенитет”, — написал Алтун в Twitter.

Дополнение

Кавала и восемь других обвиняемых в организации протестов в парке Гёзы в 2013 году были оправданы по всем обвинениям в феврале 2020 года, но апелляционный суд отменил это решение в январе. Недавно суд постановил, что он останется в тюрьме до тех пор, пока не состоится слушание, назначенное на 26 ноября, чтобы определить, будет ли он уволен или нет.

Кавалу также обвиняют в причастности к неудачной попытки государственного переворота в 2016 году. Эти обвинения были объединены с делом Гёзы в феврале.

Напомним

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай обвинил послов десяти стран, включая США, Германию и Францию, во вмешательстве в судебные дела республики за их призыв освободить правозащитника Османа Кавалу.

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