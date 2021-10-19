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Туреччина звинуватила послів низки держав у втручанні в судові справи країни

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай у вівторок звинуватив послів десяти країн, включаючи США, Німеччину і Францію, у втручанні в судові справи республіки через їхній заклик звільнити правозахисника Османа Кавалу, пише УНН.

Деталі

“Посли деяких країн, які повинні були проявити повагу до незалежності країни, де вони працюють, а також до незалежності суду. Вони перевищили свої повноваження і закликали до політичного втручання в судові справи. Суди в Туреччині незалежні, а Туреччина — абсолютно незалежна країна. Ті, хто бажає втручатися в судові процеси, можуть продовжувати виконувати свої бажання в своїх країнах”, — написав Октай на своїй сторінці в Twitter.

Раніше агентство Anadolu повідомило, що у МЗС Туреччини були викликані посли США, Німеччини, Данії, Фінляндії, Франції, Нідерландів, Швеції, Канади, Норвегії та Нової Зеландії в зв’язку з публікацією спільної заяви з приводу судового процесу над Османом Кавалою, обвинуваченим турецькою владою у причетності до спроби держперевороту. Глави дипмісій, як очікується, прибудуть до турецького МЗС у вівторок.

Türkiye’de yargı bağımsızdır ve Türkiye tam bağımsız bir Ülkedir.
Yargıya müdaheleyi arzu edenler, bu arzularını kendi ülkelerinde gerçekleştirmeye devam edebilirler.

— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 19, 2021

Контекст

Кавала був затриманий 18 жовтня 2017 року в аеропорту Стамбула. 1 листопада того ж року суд постановив взяти його під варту за “спробу змінити конституційний лад і змістити діючий уряд”. Влада Туреччини також вважала Кавалу причетним до акцій протесту, які проходили у 2013 році.

У лютому попереднього року стамбульський суд прийняв рішення виправдати і звільнити активіста, однак пізніше в той же день прокуратура знову санкціонувала його затримання.

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