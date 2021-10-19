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Турция обвинила послов ряда государств во вмешательстве в судебные дела страны

Турция обвинила послов ряда государств во вмешательстве в судебные дела страны

Киев  •  УНН

 • 17562 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Вице-президент Турции Фуат Октай во вторник обвинил послов десяти стран, включая США, Германию и Францию, во вмешательстве в судебные дела республики из-за их призыва освободить правозащитника Османа Кавалу, пишет УНН.

Детали

“Послы некоторых стран, которые должны были проявить уважение к независимости страны, где они работают, а также к независимости суда. Они превысили свои полномочия и призвали к политическому вмешательству в судебные дела. Суды в Турции независимы, а Турция — абсолютно независимая страна. Те, кто желает вмешиваться в судебные процессы, могут продолжать исполнять свои желания в своих странах”, — написал Октай на своей странице в Twitter.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что в МИД Турции были вызваны послы США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии в связи с публикацией совместного заявления по поводу судебного процесса над Османом Кавалой, обвиняемым турецкими властями в причастности к попытке госпереворота. Главы дипмиссий, как ожидается, прибудут в турецкий МИД во вторник.

Türkiye’de yargı bağımsızdır ve Türkiye tam bağımsız bir Ülkedir.
Yargıya müdaheleyi arzu edenler, bu arzularını kendi ülkelerinde gerçekleştirmeye devam edebilirler.

— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 19, 2021

Контекст

Кавала был задержан 18 октября 2017 года в аэропорту Стамбула. 1 ноября того же года суд постановил заключить его под стражу за “попытку сменить конституционный строй и сместить действующее правительство”. Власти Турции также считали Кавалу причастным к акциям протеста, которые проходили в 2013 году.

В феврале предыдущего года стамбульский суд принял решение оправдать и освободить активиста, однако позднее в тот же день прокуратура снова санкционировала его задержание.

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