Турция обвинила послов ряда государств во вмешательстве в судебные дела страны
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Вице-президент Турции Фуат Октай во вторник обвинил послов десяти стран, включая США, Германию и Францию, во вмешательстве в судебные дела республики из-за их призыва освободить правозащитника Османа Кавалу, пишет УНН.
Детали
“Послы некоторых стран, которые должны были проявить уважение к независимости страны, где они работают, а также к независимости суда. Они превысили свои полномочия и призвали к политическому вмешательству в судебные дела. Суды в Турции независимы, а Турция — абсолютно независимая страна. Те, кто желает вмешиваться в судебные процессы, могут продолжать исполнять свои желания в своих странах”, — написал Октай на своей странице в Twitter.
Ранее агентство Anadolu сообщило, что в МИД Турции были вызваны послы США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии в связи с публикацией совместного заявления по поводу судебного процесса над Османом Кавалой, обвиняемым турецкими властями в причастности к попытке госпереворота. Главы дипмиссий, как ожидается, прибудут в турецкий МИД во вторник.
Türkiye’de yargı bağımsızdır ve Türkiye tam bağımsız bir Ülkedir.
Yargıya müdaheleyi arzu edenler, bu arzularını kendi ülkelerinde gerçekleştirmeye devam edebilirler.
Контекст
Кавала был задержан 18 октября 2017 года в аэропорту Стамбула. 1 ноября того же года суд постановил заключить его под стражу за “попытку сменить конституционный строй и сместить действующее правительство”. Власти Турции также считали Кавалу причастным к акциям протеста, которые проходили в 2013 году.
В феврале предыдущего года стамбульский суд принял решение оправдать и освободить активиста, однако позднее в тот же день прокуратура снова санкционировала его задержание.