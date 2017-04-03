Будівництво житла на Київщині з початку року зросло майже вдвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Підприємствами Київської області у січні–лютому 2017 року виконано будівельних робіт на суму 482 млн грн. Про це повідомляє головне управління статистики у Київській області, передає УНН.
Індекс будівельної продукції у січні–лютому 2017 року порівняно з січнем-лютим 2016 року становив 131%.
У січні-лютому 2017 року, порівняно з аналогічним періодом 2016 року відбулось зростання будівництва майже удвічі.
Нагадаємо, за підсумками 2016 року серед районів Київської області лідером за обсягом виконаних будівельних робіт визнано Києво-Святошинський район, а серед міст регіону — Бровари.
За результатами опитування, Бровари визнано найкращим передмістям столиці. Зараз у Броварах зводять один з найбільших житлових комплексів України — ЖК Scandia (Скандинавське містечко).
Згідно з проектом, комплекс розрахований на 100 житлових будинків з власною масштабною інфраструктурою. На території комплексу передбачені школи, дитячі садочки, стадіон, спортивні та дитячі майданчики, парк з озером, амфітеатр для концертів і багато іншого. Вартість квартири у ЖК Scandia стартує від 15 тис. дол.