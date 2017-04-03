Строительство жилья в Киевской области с начала года выросло почти вдвое
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Предприятиями Киевской области в январе-феврале 2017 года выполнено строительных работ на сумму 482 млн грн. Об этом сообщает главное управление статистики в Киевской области, передает УНН.
Индекс строительной продукции в январе-феврале 2017 года по сравнению с январем-февралем 2016 года составил 131%.
В январе-феврале 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года произошел рост строительства почти вдвое.
Напомним, по итогам 2016 года среди районов Киевской области лидером по объему выполненных строительных работ признано Киево-Святошинский район, а среди городов региона - Бровары.
По результатам опроса, Бровары признан лучшим пригородом столицы. Сейчас в Броварах сводят один из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Скандинавский городок).
Согласно проекту, комплекс рассчитан на 100 жилых домов с собственной масштабной инфраструктурой. На территории комплекса предусмотрены школы, детские сады, стадион, спортивные и детские площадки, парк с озером, амфитеатр для концертов и многое другое. Стоимость квартиры в ЖК Scandia стартует от 15 тыс. долл.