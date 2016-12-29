Будівництво заводу ядерного палива посилить енергетичну безпеку країни – експерт

“На сьогодні по наших міжнародних зобов’язаннях ми не маємо право збагачувати уран. Але це на сьогодні. Якщо ми говоримо про виготовлення твелів — тепловиділяючих збірок, то такий завод дуже потрібен. На сьогодні ми тепловиділяючі збірки отримуємо із Росії або через Westinghouse. А у разі будівництва заводу ми будемо абсолютно незалежні. Збагачений уран купуватимемо, якщо нормальні обставини будуть, у Росії на ринку, не нормальні — в Голландії, та й взагалі у світі багато ринків, де збагачують уран”, — сказав він.

Також Б.Соколовський повідомив, що високо оцінює можливості та перспективи будівництва заводу ядерного палива в Україні. Наразі питання полягає у фінансуванні і зусиллях Міненерговугілля, зауважив він.

“Я вважаю, що перспективи на будівництво такого заводу у нас є. Головне — це гроші. Я думаю, що якщо дуже гарно постарається Міненерго, а це дуже важлива тема, то і гроші знайдуть. Бо по великому рахунку мова іде про національну безпеку нашої держави. Тобто, якщо ми збудуємо завод із виготовлення тепловиділяючих збірок — то таким чином у нас ядерна енергетика повністю має шанс бути незалежною від Росії. В наших умовах треба два-три роки, аби такий завод збудувати. Це якщо будувати. А якщо говорити, а не будувати, то і десяти років мало”, — наголосив він.

Як повідомляв УНН, за словами міністра палива та енергетики І.Насалика, на будівництво заводу ядерного палива в Україні претендують три іноземні компанії

Нагадаємо, за словами експерта В.Саприкіна, Україна повинна прагнути до виробництва власного ядерного палива, а не платити за нього.

Також нагадаємо, українська компанія АЕСУ (Атомні енергетичні системи України), яка має намір займатися розвідкою уранових родовищ в Україні, підписала договір про співпрацю з казахстанською компанією “Два Кей”.

Також АЕСУ співпрацює і з “Казатопромом”.