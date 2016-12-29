Строительство завода ядерного топлива усилит энергетическую безопасность страны - эксперт

"На сегодня по нашим международным обязательствам мы не имеем права обогащать уран. Но это сегодня. Если мы говорим об изготовлении твэлов - тепловыделяющих сборок, то такой завод очень нужен. На сегодня мы тепловыделяющие сборки получаем из России или через Westinghouse. А в случае строительства завода мы будем абсолютно независимы. Обогащенный уран покупать, если нормальные обстоятельства будут, в России на рынке, не нормальные - в Голландии, да и вообще в мире много рынков, где обогащают уран", - сказал он.

Также Б.Соколовский сообщил, что высоко оценивает возможности и перспективы строительства завода ядерного топлива в Украине. Сейчас вопрос заключается в финансировании и усилиях Минэнергоугля, отметил он.

"Я считаю, что перспективы на строительство такого завода у нас есть. Главное - это деньги. Я думаю, что если очень хорошо постарается Минэнерго, а это очень важная тема, то и деньги найдут. Потому что по большому счету речь идет о национальной безопасности нашего государства. То есть, если мы построим завод по изготовлению тепловыделяющих сборок - то так у нас ядерная энергетика полностью имеет шанс быть независимой от России. В наших условиях надо два-три года, чтобы такой завод построить. Это если строить. А если говорить, а не строить, то и десяти лет мало", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, по словам министра топлива и энергетики И.Насалика, на строительство завода ядерного топлива в Украине претендуют три иностранные компании

Напомним, по словам эксперта В.Сапрыкина, Украина должна стремиться к производству собственного ядерного топлива, а не платить за него.

Также напомним, украинская компания АЭСУ (Атомные энергетические системы Украины), которая намерена заниматься разведкой урановых месторождений в Украине, подписала договор о сотрудничестве с казахстанской компанией "Два Кей".

Также АЭСУ сотрудничает и с "Казатопромом".