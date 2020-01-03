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Будівлю заводу "Полтавхіммаш" продали за 36,04 млн грн

Будівлю заводу "Полтавхіммаш" продали за 36,04 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Державне підприємство "СЕТАМ" продало арештований виробничий корпус заводу "Полтавхіммаш" за 36,04 млн грн. Про це йдеться в повідомленні пресслужби ДП, передає УНН.

Так, повідомляється, що на аукціон була виставлена будівля загальною площею 56 580,5 кв.м., яка розташована за адресою: Полтавська область, місто Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 85 б (складова частина об’єкта нерухомого майна: літ. А-1 – Виробничий головний корпус території заводу).

ПАО "Полтавхіммаш" - велике вагонобудівне підприємство, яке входить до групи "Азовмаш". Група "Азовмаш" - відомий на світовому ринку постачальник залізничних вантажних вагонів і платформ, автопаливозаправників, автоперевізників, металургійного, гірничорудного і кранового устаткування.

Група включає: ПАТ "Азовзагальмаш", ПАТ "Маріупольський завод важкого машинобудування", ПрАТ "Азовелектросталь", ПАТ "Маріупольський термічний завод", ПАТ "Полтавхіммаш", ПАТ "Головний спеціалізований конструкторсько-технологічний інститут".

Зазначимо, раніше ЗМІ пов’язували групу "Азовмаш" з колишнім народним депутатом України Юрієм Іванющенко, якому у січні 2015 року Генеральна прокуратура повідомила про підозру. У липні 2019 року ГПУ відновила розслідування.

Українські Національні Новини

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