Здание завода "Полтавхиммаш" продали за 36,04 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Государственное предприятие "СЕТАМ" продало арестованный производственный корпус завода "Полтавхиммаш" за 36,04 млн грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГП, передает УНН.
Так, сообщается, что на аукцион было выставлено здание общей площадью 56 580,5 кв.м., расположенное по адресу: Полтавская область, город Полтава, ул. Маршала Бирюзова, 85 б (составная часть объекта недвижимого имущества: лет. А-1 - Производственный главный корпус территории завода).
ПАО "Полтавхиммаш" - крупное вагоностроительное предприятие, которое входит в группу "Азовмаш". Группа "Азовмаш" - известный на мировом рынке поставщик железнодорожных грузовых вагонов и платформ, автотопливозаправщиков, автоперевозчиков, металлургического, горнорудного и кранового оборудования.
Группа включает: ПАО "Азовобщемаш", ОАО "Мариупольский завод тяжелого машиностроения", ЗАО "Азовэлектросталь", ПАО "Мариупольский термический завод", ПАО "Полтавхиммаш", ОАО "Главный специализированный конструкторско-технологический институт".
Отметим, ранее СМИ связывали группу "Азовмаш" с бывшим народным депутатом Украины Юрием Иванющенко, которому в январе 2015 года Генеральная прокуратура сообщила о подозрении. В июле 2019 года ГПУ возобновила расследование.