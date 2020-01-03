Здание завода "Полтавхиммаш" продали за 36,04 млн грн

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 28925 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 118340 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 124110 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 122379 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 143956 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 110371 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 111016 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109730 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132152 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130831 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
Здание завода "Полтавхиммаш" продали за 36,04 млн грн

Здание завода "Полтавхиммаш" продали за 36,04 млн грн

Киев  •  УНН

 • 21421 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Государственное предприятие "СЕТАМ" продало арестованный производственный корпус завода "Полтавхиммаш" за 36,04 млн грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГП, передает УНН.

Так, сообщается, что на аукцион было выставлено здание общей площадью 56 580,5 кв.м., расположенное по адресу: Полтавская область, город Полтава, ул. Маршала Бирюзова, 85 б (составная часть объекта недвижимого имущества: лет. А-1 - Производственный главный корпус территории завода).

ПАО "Полтавхиммаш" - крупное вагоностроительное предприятие, которое входит в группу "Азовмаш". Группа "Азовмаш" - известный на мировом рынке поставщик железнодорожных грузовых вагонов и платформ, автотопливозаправщиков, автоперевозчиков, металлургического, горнорудного и кранового оборудования.

Группа включает: ПАО "Азовобщемаш", ОАО "Мариупольский завод тяжелого машиностроения", ЗАО "Азовэлектросталь", ПАО "Мариупольский термический завод", ПАО "Полтавхиммаш", ОАО "Главный специализированный конструкторско-технологический институт".

Отметим, ранее СМИ связывали группу "Азовмаш" с бывшим народным депутатом Украины Юрием Иванющенко, которому в январе 2015 года Генеральная прокуратура сообщила о подозрении. В июле 2019 года ГПУ возобновила расследование.

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