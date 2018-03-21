Будівлю Верховної Ради завтра підсвітять червоним кольором
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У четвер 22 березня в рамках всесвітньої акції "Хай засяє світ, вільний від туберкульозу" будівлю Верховної Ради України буде урочисто "підсвічено" червоним кольором, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Парламентської платформи боротьби з туберкульозом.
У четвер 22 березня о 18:30 будівлю Верховної Ради України на вулиці Грушевського у Києві підсвітять червоним світлом. На стінах парламенту з’явиться заклик “Подолаємо туберкульоз разом” - на знак об’єднання зусиль державних та громадських організацій у боротьбі з туберкульозом.
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Перед початком акції, о 16:30, Парламентська платформа боротьби з туберкульозом проведе в приміщенні ВРУ круглий стіл для консультацій з громадськістю щодо напрацювання рекомендацій до політичної заяви України з питань туберкульозу, яка буде оприлюднена у вересні цього року на засіданні Генеральної Асамблеї ООН.