Будівлю Верховної Ради завтра підсвітять червоним кольором

У четвер 22 березня о 18:30 будівлю Верховної Ради України на вулиці Грушевського у Києві підсвітять червоним світлом. На стінах парламенту з’явиться заклик “Подолаємо туберкульоз разом” - на знак об’єднання зусиль державних та громадських організацій у боротьбі з туберкульозом.

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Перед початком акції, о 16:30, Парламентська платформа боротьби з туберкульозом проведе в приміщенні ВРУ круглий стіл для консультацій з громадськістю щодо напрацювання рекомендацій до політичної заяви України з питань туберкульозу, яка буде оприлюднена у вересні цього року на засіданні Генеральної Асамблеї ООН.