Здание Верховной Рады завтра подсветят красным цветом

В четверг 22 марта в 18:30 здание Верховной Рады Украины на улице Грушевского в Киеве подсветят красным светом. На стенах парламента появится призыв "Победим туберкулез вместе" - в знак объединения усилий государственных и общественных организаций в борьбе с туберкулезом.

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Перед началом акции, в 16:30 Парламентская платформа борьбы с туберкулезом проведет в помещении ВРУ круглый стол для консультаций с общественностью по выработке рекомендаций к политическому заявлению Украины по вопросам туберкулеза, которая будет обнародована в сентябре этого года на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.