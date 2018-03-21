Здание Верховной Рады завтра подсветят красным цветом
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В четверг 22 марта в рамках всемирной акции "Пусть засияет мир, свободный от туберкулеза" здание Верховной Рады Украины будет торжественно "подсвечено" красным цветом, сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Парламентской платформы борьбы с туберкулезом.
В четверг 22 марта в 18:30 здание Верховной Рады Украины на улице Грушевского в Киеве подсветят красным светом. На стенах парламента появится призыв "Победим туберкулез вместе" - в знак объединения усилий государственных и общественных организаций в борьбе с туберкулезом.
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Перед началом акции, в 16:30 Парламентская платформа борьбы с туберкулезом проведет в помещении ВРУ круглый стол для консультаций с общественностью по выработке рекомендаций к политическому заявлению Украины по вопросам туберкулеза, которая будет обнародована в сентябре этого года на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.