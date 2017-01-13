Будівлю суду в Одесі "замінували"

На місце події направлена слідчо-оперативна група, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, вибухотехнічна служба. Будівля та прилегла територія суду перевіряються на наявність вибухових речовин та пристроїв.

Відвідувачів та працівників суду евакуйовано. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.

Як повідомляв УНН, вокзал "замінували" на Дніпропетровщині.