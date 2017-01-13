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Будівлю суду в Одесі "замінували"

Будівлю суду в Одесі "замінували"

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 13 січня. УНН. Сьогодні об 11.55 в поліцію надійшло повідомлення про те, що Київський районний суд в м. Одеса, який розташований за адресою Варненська, 3б, заміновано. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.

На місце події направлена слідчо-оперативна група, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, вибухотехнічна служба. Будівля та прилегла територія суду перевіряються на наявність вибухових речовин та пристроїв.

Відвідувачів та працівників суду евакуйовано. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.

Як повідомляв УНН, вокзал "замінували" на Дніпропетровщині.

Українські Національні Новини

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